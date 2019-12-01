Брянцев ожидает морозная погода

3 декабря в областном центре на улице Станционной случилась авария с участием автомобилей Kia и Daewoo Matiz, в итоге пострадала девушка.

Две легковушки столкнулись «лоб в лоб» в Печерске на улице Минской 5 декабря, информация появилась в местной паблике соцсети «ВКонтакте».

ДТП с участием сразу четырех автомобилей произошло в Смоленске на улице Шевченко днем 5 декабря, из-за него на дороге образовались большие заторы.

Ежегодно от несанкционированного проникновения в электроустановки с целью хищения оборудования травмируется около 14 % от общего количества несчастных случаев, сообщает пресс-служба компании.

Столбик термометра будет колебаться от пяти градусов ниже нуля до +4.

Как объяснили в управлении регионального МЧС, ветер юго-западный, скорость от 8 до 13 метров в секунду.

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