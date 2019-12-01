В Брянске провели мероприятие, приуроченное Дню Героев Отечества

Торжественная встреча с ветеранами, посвященная Дню Героев Отечества, 6 декабря состоялась здании правительства региона.

Как сообщили в пресс-службе правительства, праздник будут отмечать в понедельник, 9 декабря.

Мероприятие посетило руководство области. Зам губернатора Александр Резунов выразил благодарность героям, которые проявили мужество, защищая Родину, а также тем, кто трудился во имя развития государства.

«Благодаря вам, вашим достижениям мы сегодня можем успешно развивать экономику и социальную сферу. Но для нас также важно нравственное воспитание молодежи, нашего будущего поколения. Поэтому нам очень ценно ваше участие в этих процессах, ваш жизненный опыт», - сообщил Резунов.