На Почтовой в Брянске появился «ловец» пешеходов
Опасность угрожает жителям микрорайона Камвольный на улице Почтовой, такая информация появилась 7 декабря в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».
Речь идет об открытой тепловой камере, расположенной около дома №120, недалеко от магазина «Магнит».
«Без крышки, идет пар, угрожает горожанам и может привести к печальным последствиям», - сообщил очевидец.
По словам Ивана Ерохина, еще один незакрытый люк, из которого идет пар, находится в Бежице.
Горожанка Ольга порекомендовала автору публикации обратиться на «горячую» линию городского отдела ЖКХ.
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