Брянцы испуганы мраком на Бурова
Отсутствие уличного освещения около пешеходного перехода на улице Бурова возмутило горожан, информация об этом появилась 8 декабря в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».
Речь идет о «зебре» возле торгового дома «Стройлон», именно здесь в темное время суток невозможно нормально пройти.
«Как хочешь, так и иди. Не работает ни один фонарь», — поделилась Елена Заитова.
Некоторые горожане не увидели в этой ситуации ничего плохого, заметив, что территория освещена нормально.
«Какие нежные нынче стали. Там от торгового центра света больше, чем в моём детстве от фонарей на улице. Как же мы выжили - дети СССР, ходя в школу по три километра и с одним фонарём на пути», - написал Денис Говоров.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как рекламировать российский алкоголь?
В связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» запускает для своих клиентов новую услугу «Ростелеком Книги» с доступом к ЛитРес, крупнейшему сервису электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Каталог насчитывает более 150 000 электронных книг. При первом подключении «Ростелеком» и ЛитРес дарят пользователю 14 дней бесплатного доступа.
11 и 12 декабря с 9:00 до 16:00 движение автомобилей через железнодорожный переезд 91 км около станции Карачев будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами, направленными на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей.
Творческий коллектив филиала «Россети Центр Брянскэнерго» принял участие в конкурсе художественной самодеятельности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», посвященном «Году театра», которым 2019 год объявлен в России, и был удостоен ряда наград. Ежегодное корпоративное мероприятие прошло в городе Орле 29 ноября. Площадкой проведения мероприятия стал туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН».
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.