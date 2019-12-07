Брянцы испуганы мраком на Бурова

Отсутствие уличного освещения около пешеходного перехода на улице Бурова возмутило горожан, информация об этом появилась 8 декабря в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о «зебре» возле торгового дома «Стройлон», именно здесь в темное время суток невозможно нормально пройти.

«Как хочешь, так и иди. Не работает ни один фонарь», — поделилась Елена Заитова.

Некоторые горожане не увидели в этой ситуации ничего плохого, заметив, что территория освещена нормально.

«Какие нежные нынче стали. Там от торгового центра света больше, чем в моём детстве от фонарей на улице. Как же мы выжили - дети СССР, ходя в школу по три километра и с одним фонарём на пути», - написал Денис Говоров.