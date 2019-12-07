В Брянске исчезли маршрутки №32

Маршрутное такси №32 пропало – об этом брянцы сообщили в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Автор публикации поделилась: живет на Ходаринке, приходится ездить на автомобиле.

«Но несколько раз ездила на 32-й маршрутке. Иногда больше часа интервал! После семи стоишь до восьми, а потом вызываешь такси», - объяснила дама.

Пропавшими маршрутками в областном центре никого не удивишь – говорят горожане – неудобства возникают из-за того, что не все маршрутные такси дублируют синие автобусы.

Напомним, в Брянске увеличилось количество автобусов на маршруте №31.