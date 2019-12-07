Брянский водитель такси около ТРЦ «Аэропарк» всполошил соцсети

Неприятная ситуация произошла с жительницей Брянска 9 декабря около ТРЦ «Аэропарк», женщина прибыла на своей машине с мамой.

По словам дамы, пока они ходили за покупками, в их транспорте сел аккумулятор. На улице уже было поздно, объяснила горожанка, идей насчет решения ситуации никаких не возникло.

«И тут напротив нас каким-то чудом паркуется таксист и предлагает помощь! Быстренько зарядили моё чудо японской мысли, и мы благополучно добрались с покупками домой», - поделилась горожанка в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Женщина говорит, в областном центре есть много неравнодушных людей, которые могут помочь в любой ситуации без всякой корысти.

Напомним, в Брянске работает невоспитанный маршрутчик.