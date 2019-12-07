Брянец, расправившийся с 19-летним парнем, предстанет перед судом

Две легковушки столкнулись «лоб в лоб» в Печерске на улице Минской 5 декабря, информация появилась в местной паблике соцсети «ВКонтакте».

ДТП с участием сразу четырех автомобилей произошло в Смоленске на улице Шевченко днем 5 декабря, из-за него на дороге образовались большие заторы.

Ежегодно от несанкционированного проникновения в электроустановки с целью хищения оборудования травмируется около 14 % от общего количества несчастных случаев, сообщает пресс-служба компании.

Инцидент случился ночью 24 июля 2019 года около дома №9 на улице Ульянова. Нетрезвый брянец после ссоры не менее пяти раз ударил ножом в область шеи и туловища 19-летнего молодого человека. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

За такое преступление по ч.1 ст.105 УК РФ предусмотрено до 15 лет заключения.

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