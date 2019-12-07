Брянцы в «арках» смогут загадать желания

Новогодние «арки желаний» появятся в областном центре на бульваре Гагарина, 9 декабря для этого привезли несколько конструкций.

Как сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации, каждую арку декорируют светодиодной сеткой и «лапами» искусственной если. Всего планируется 8 таких объектов, из них получится светящийся коридор от площади Ленина до стадиона «Динамо». Четырехметровый золотой шар будет открывать вход.

Расположенный в центре бульвара памятник с барельефами покорителей космоса накроют светящимся куполом, а вокруг него поставят четыре светодиодные фигуры двух дам и двух джентльменов.

К новогодним праздникам в Брянске украшают каждый уголок. Так, совсем недавно в сказку превратился сквер около автовокзала.

Около ТРЦ Аэропарк и БУМ-сити появились новогодние деревья.