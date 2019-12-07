В Брянске фильм «Урок экологии» набрал более миллиона просмотров в YouTube
20-минутный фильм «Урок экологии», который призывает каждого жителя к ответственности и правильному выбору в пользу сохранения экологического состояния окружающей среды, рекомендует посмотреть региональный оператор по обращению с ТКО «Чистая планета».
Краткометражку от завода по производству маринованных огурцов на канале YouTube посмотрели уже более миллиона человек.
Кино активно приучает брянцев к культуре раздельного сбора отходов с первого дня «реформы чистоты».
В главных ролях известные артисты Ирина Пегова и Дмитрий Лысенков. По незамысловатому сюжету, учитель биологии Иван Борисович пытается настойчиво приучить учеников и педагогов к раздельному сбору, однако встречается с непониманием и сопротивлением.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Как рекламировать российский алкоголь?
В связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» запускает для своих клиентов новую услугу «Ростелеком Книги» с доступом к ЛитРес, крупнейшему сервису электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Каталог насчитывает более 150 000 электронных книг. При первом подключении «Ростелеком» и ЛитРес дарят пользователю 14 дней бесплатного доступа.
Плановые ремонтно-путевые работы на железнодорожном переезде 489 км рядом со станцией Суземка Брянского региона Московской железной дороги, направленные на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов, продлены до 29 ноября.
Творческий коллектив филиала «Россети Центр Брянскэнерго» принял участие в конкурсе художественной самодеятельности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», посвященном «Году театра», которым 2019 год объявлен в России, и был удостоен ряда наград. Ежегодное корпоративное мероприятие прошло в городе Орле 29 ноября. Площадкой проведения мероприятия стал туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН».
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.