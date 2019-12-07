В Брянске фильм «Урок экологии» набрал более миллиона просмотров в YouTube

20-минутный фильм «Урок экологии», который призывает каждого жителя к ответственности и правильному выбору в пользу сохранения экологического состояния окружающей среды, рекомендует посмотреть региональный оператор по обращению с ТКО «Чистая планета».

Краткометражку от завода по производству маринованных огурцов на канале YouTube посмотрели уже более миллиона человек.

Кино активно приучает брянцев к культуре раздельного сбора отходов с первого дня «реформы чистоты».

В главных ролях известные артисты Ирина Пегова и Дмитрий Лысенков. По незамысловатому сюжету, учитель биологии Иван Борисович пытается настойчиво приучить учеников и педагогов к раздельному сбору, однако встречается с непониманием и сопротивлением.