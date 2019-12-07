Брянцы жалуются на исчезновение денег с электронных карт
Жительница Брянска пожаловалась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» на неправильно работающую электронную кассу кондуктора троллейбуса, информация появилась 6 декабря.
Горожанка оплатила проезд пластиковым единым билетом, однако сотрудница транспорта объяснила, что оплата не произвелась, поскольку нет денег. Дама оплатила наличкой, затем решила проверить баланс на терминале, где узнала, что средства списаны.
Теперь, пояснила, будет платить только наличными.
«И никак иначе», — поделилась горожанка.
В комментариях брянцы сообщили, что тоже встречались с такой ситуацией.
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