Власти Брянщины обсудили новые направления в сфере потребительского рынка

Совещание на тему направлений деятельности потребительского рынка 9 декабря провел заместитель губернатора Брянской области Александр Резунов.

По словам начальника управления потребительского рынка Брянской области Галины Пугачевой, в регионе работают 7512 предприятий торговли, 1732 общественного питания, 2377 бытового обслуживания.

За 2018 год оборот розничной торговли составил 253 157,2 млн рублей, а это на 4,9% больше, чем за 2017 год. В текущем году оборот розничный торговли за январь—октябрь 2019 года сложился в размере 215 865,7 млн рублей, что на 1,0% больше, нежели в январе—октябре 2018 года.

Ежегодно управление проводит работу, которая направлена на совершенствование организации питания детей в оздоровительный период: речь идет о семинарах-совещаниях, обучении на базе образовательных учреждений области.

Рынок услуг считают одним из самых перспективных направлений бизнеса, бытовым обслуживанием населения занимается 2377 предприятий: среди них мастерские по ремонту и пошиву одежды, парикмахерские, мастерские по ремонту бытовой техники, ритуальные услуги и другие организации.