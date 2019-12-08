Власти Брянщины обсудили новые направления в сфере потребительского рынка
Совещание на тему направлений деятельности потребительского рынка 9 декабря провел заместитель губернатора Брянской области Александр Резунов.
По словам начальника управления потребительского рынка Брянской области Галины Пугачевой, в регионе работают 7512 предприятий торговли, 1732 общественного питания, 2377 бытового обслуживания.
За 2018 год оборот розничной торговли составил 253 157,2 млн рублей, а это на 4,9% больше, чем за 2017 год. В текущем году оборот розничный торговли за январь—октябрь 2019 года сложился в размере 215 865,7 млн рублей, что на 1,0% больше, нежели в январе—октябре 2018 года.
Ежегодно управление проводит работу, которая направлена на совершенствование организации питания детей в оздоровительный период: речь идет о семинарах-совещаниях, обучении на базе образовательных учреждений области.
Рынок услуг считают одним из самых перспективных направлений бизнеса, бытовым обслуживанием населения занимается 2377 предприятий: среди них мастерские по ремонту и пошиву одежды, парикмахерские, мастерские по ремонту бытовой техники, ритуальные услуги и другие организации.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Как рекламировать российский алкоголь?
В связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» запускает для своих клиентов новую услугу «Ростелеком Книги» с доступом к ЛитРес, крупнейшему сервису электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Каталог насчитывает более 150 000 электронных книг. При первом подключении «Ростелеком» и ЛитРес дарят пользователю 14 дней бесплатного доступа.
11 и 12 декабря с 9:00 до 16:00 движение автомобилей через железнодорожный переезд 91 км около станции Карачев будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами, направленными на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей.
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Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.