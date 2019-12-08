Юные брянцы получат сладкие подарки от ЛДПР

Более семи тысяч детей Брянской области получат к Новому году сладкие подарки от регионального отделения ЛДПР, марафон стартует с 20 декабря.

Вкусные конфеты активисты партии собираются развозить каждому ребенку по месту проживания. Речь идет о семьях, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также детях-инвалидах, ребятах из многодетных и малообеспеченных семей.

Кроме этого, многодетные семьи посетят не только активисты, но и депутаты, они вручат мальчикам и девочкам сладости, пообщаются с родителями, узнают о проблемах и помогут их решить.

Заявку на получение новогодних наборов надо в штабе регионального отделения партии до 23 декабря по адресу: город Брянск, улица Горького, 17, офис 1 или по телефону 8 (4832) 66-02-96.