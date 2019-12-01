Брянская «Чистая планета» поучаствовала в фестивале «От Винта!»

Мотивационно-профориентационные тренинги для активистов Российского движения школьников 8 декабря прошли в Брянском государственном инженерно-технологическом университете, в мероприятии, организованном в рамках Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!», а также открытого экспертного нон-стоп форума «Русское инженерное слово», приняла участие региональная «Чистая планета».

Экологическому воспитанию детей и молодежи областной оператор по обращению с ТКО уделяет большое внимание. Кроме этого, он поддерживает БГИТУ в реализации экологических проектов. Один из них игра «ECOGAME», которую разработали преподаватели и студенты университета вместе с АО «Чистая планета», презентовали участники фестиваля.

По словам проректора по научной и инновационной деятельности БГИТУ Елены Цубловой, ребята поиграли не только в настольную, но и в широкоформатную версию – игровое поле разместили прямо у входа в здание корпуса университета.

«Получилось здорово! Ведь эта не только вариант организации игрового досуга, но и возможность узнать новую информацию по мусорной теме, попробовать себя в качестве профессионального эколога, организующего всестороннюю работу по обращению с отходами в производственной и бытовой сферах», - рассказала Цублова.