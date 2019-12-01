В Фокинке детский сад превратили в сказку

Детсад «Андрейка», который недавно открыли в Фокинском районе, подготовили к новогодним праздникам, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Территорию вокруг дошкольного учреждения украсили иллюминацией. Кроме этого, в центре площадки установили новогоднее дерево, по вечерам оно сияет огнями.

Напомним, на площади Ленина к Новому году утеплили филина.