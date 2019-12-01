В Брянске около художественного музея не будет торговых павильонов

В центральной части Брянска перед главным рынком не будет торговых павильонов, об этом стало известно 9 декабря.

Информация появилась в телеграм-канале Брянский дневник.

Как решил арбитражный суд в Туле, торговые объекты снесут. Сейчас они размещены вдоль стены Художественного музея. Тут продают товары брянских производителей, футбольные атрибуты.

После ликвидации начнут ремонт, во время которого приведут в порядок фасад музея.