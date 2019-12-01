В брянском супермаркете появился мурчащий «охранник»

Брянцы в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» обсудили нового «охранника» местного супермаркета, фото опубликовано 10 декабря.

На снимке видно, что мурчащий «сотрудник» помещается в кабину камеры хранения.

«Вот такая милота в Перекрёстке. Мурчит на всех», - поделилась автор публикации Алена Щербакова.

Большей части подписчиков кот пришелся по душе, однако некоторые заметили, что это не совсем правильно.

«Сейчас «лайк пахучий» оставит в шкафчике, и пойдет эта «милота» на улицу жить», - прокомментировал Денис Семенов.