В Белых Берегах бегает голодный пес породы русских гончих
Жительница Белых Берегов опубликовала в одной из соцсетей фотографию исхудавшего пса породы русских гончих, который бегает по поселку в поисках еды.
Информация появилась 9 декабря. По словам автора публикации Ирины Столяровой, животное было настолько голодным, что едва не проглотило кость целиком.
«В Белых Берегах бегает гончак, скелет обтянутый кожей. Дала ему косточку, он пытался проглотить ее целиком, но потом разгрыз. Кто потерял? 8 980 316 27 02», - поделилась Ирина.
Под публикацией появился комментарий местной жительницы Инны Разгоновой. Дама говорит, что нашла в соцсети прошлогодний пост об этой собаке, выяснилось, что она хозяйская, просто владелец, по всей видимости, не хочет о ней забоится, совсем не кормит.
«Хозяин!! Вы, надеюсь покушали уже, и не один раз, что ж вы издеваетесь над собакой? Или сейчас будете рассказывать сказки о том, что это рабочая собака, которая пашет, как лошадь, и поэтому исхудала так, что кожа да кости??? Как вам не стыдно, довести животное до крайней степени истощения», - сообщила Инна.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи В Брянском УФАС России состоялся семинар и брифинг об особенностях размещения рекламы в культурно-просветительских организациях
10 декабря 2019 года в помещении Брянского УФАС России состоялся семинар по проблемным вопросам, касающимся размещения рекламы в детских, образовательных организациях, театрах, цирках, музеях, домах и дворцах культуры, концертных и выставочных залах.
«Ростелеком» запускает для своих клиентов новую услугу «Ростелеком Книги» с доступом к ЛитРес, крупнейшему сервису электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Каталог насчитывает более 150 000 электронных книг. При первом подключении «Ростелеком» и ЛитРес дарят пользователю 14 дней бесплатного доступа.
В Брянском регионе МЖД на этой неделе будет работать передвижной выставочно-лекционный комплекс (ПВЛК) ОАО "РЖД", который пассажиры называют "поездом-музеем" или "музеем на колесах". В пятницу 13 декабря ПВЛК будет принимать посетителей на станции Жуковка, в субботу 14 декабря – на высокой платформе станции Брянск-Орловский.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одним из наиболее эффективных ее направлений является претензионно-исковая деятельность.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.