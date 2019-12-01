В Белых Берегах бегает голодный пес породы русских гончих

Жительница Белых Берегов опубликовала в одной из соцсетей фотографию исхудавшего пса породы русских гончих, который бегает по поселку в поисках еды.

Информация появилась 9 декабря. По словам автора публикации Ирины Столяровой, животное было настолько голодным, что едва не проглотило кость целиком.

«В Белых Берегах бегает гончак, скелет обтянутый кожей. Дала ему косточку, он пытался проглотить ее целиком, но потом разгрыз. Кто потерял? 8 980 316 27 02», - поделилась Ирина.

Под публикацией появился комментарий местной жительницы Инны Разгоновой. Дама говорит, что нашла в соцсети прошлогодний пост об этой собаке, выяснилось, что она хозяйская, просто владелец, по всей видимости, не хочет о ней забоится, совсем не кормит.

«Хозяин!! Вы, надеюсь покушали уже, и не один раз, что ж вы издеваетесь над собакой? Или сейчас будете рассказывать сказки о том, что это рабочая собака, которая пашет, как лошадь, и поэтому исхудала так, что кожа да кости??? Как вам не стыдно, довести животное до крайней степени истощения», - сообщила Инна.