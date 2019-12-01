У брянца из-за молока испортилось настроение

Неудачный завтрак омрачил настроение жителю Брянска – молоко, которое он хотел употребить, оказалось непригодным для питья, информацией мужчина поделился в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» 10 декабря.

Речь идет о продукте, купленном в местном супермаркете. Брянец говорит, налил его в кружку, на поверхность всплыл мусор в виде черных точек.

«Было ли у кого такое? Давно не брал, но покусился, что сегодняшнее, молоко, которое может храниться по две недели и больше, считаю, химикат убойный, как и пиво, которого срок хранения год!» - объяснил Леонид Прохоров.

Подписчик Александр Почепский посоветовал автору брать молоко в пакетах.

По словам Людмилы Шпаковой, подобную картину можно увидеть едва не в каждой упаковке любого производителя, надо только присмотреться. Лучше всего брать, порекомендовала горожанка, тот продукт, который продают в банках.

Напомним, жительницу Брянска огорчила пустота в булках.