Жители Брянска возмущены натуральными елками к празднику

10 декабря в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» появилась фотография, на которой запечатлена рубка огромной ели.

Автор фото прокомментировал увиденное: «Вот елочку срубили. В какой район интересно везут?

И неужели так сложно закупить искусственные елки для города? Зачем ради пары недель губить таких красавиц?»

Некоторые подписчики заметили, что многие брянцы в очереди стоят, чтобы около их дома срубили такое дерево.

«Иначе она от ветра и старости может на дом завалиться и крышу проломить. Срубить её самому - дорого, а тут ещё и денег заплатят»,- прокомментировал Игорь Лобач.

К слову, в Брянске с каждым годом к рождественским и новогодним торжествам все чаще стали устанавливать искусственные ели, все делается ради того, чтобы сберечь лес. Параллельно с этим во многих районах города и области местные жители предпочитают к празднику все же видеть настоящую лесную красавицу.