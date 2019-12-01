Жители Брянска возмущены натуральными елками к празднику
10 декабря в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» появилась фотография, на которой запечатлена рубка огромной ели.
Автор фото прокомментировал увиденное: «Вот елочку срубили. В какой район интересно везут?
И неужели так сложно закупить искусственные елки для города? Зачем ради пары недель губить таких красавиц?»
Некоторые подписчики заметили, что многие брянцы в очереди стоят, чтобы около их дома срубили такое дерево.
«Иначе она от ветра и старости может на дом завалиться и крышу проломить. Срубить её самому - дорого, а тут ещё и денег заплатят»,- прокомментировал Игорь Лобач.
К слову, в Брянске с каждым годом к рождественским и новогодним торжествам все чаще стали устанавливать искусственные ели, все делается ради того, чтобы сберечь лес. Параллельно с этим во многих районах города и области местные жители предпочитают к празднику все же видеть настоящую лесную красавицу.
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