В Брянске говорят подорожании проезда в автобусах

10 декабря в местном паблике соцсети «ВКонтакте» появилась информация о повышении стоимости проезда в автобусах.

Брянец Кирилл Ивашкин запечатлел на фото объявление в одном из автобусов с таким текстом: «Стоимость проезда при наличном способе оплаты – 20 рублей. При оплате банковской картой и ЕТК – 18 рублей».

«Нововведение стоимости проезда в автобусах! Праздник к нам приходит», - поделился автор.

Подписчики заявили с огорчением, что уже готовы к худшему, к проезду по 25 рублей.

По словам Егора Цветкова, скоро будут цены в городском транспорте, как в Москве, по 55 рублей.

«В Москве нет з/п 12 тыс рублей, поэтому не сравнивайте», - заметила Татьяна Ковалева.