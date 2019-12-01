В Брянске говорят подорожании проезда в автобусах
10 декабря в местном паблике соцсети «ВКонтакте» появилась информация о повышении стоимости проезда в автобусах.
Брянец Кирилл Ивашкин запечатлел на фото объявление в одном из автобусов с таким текстом: «Стоимость проезда при наличном способе оплаты – 20 рублей. При оплате банковской картой и ЕТК – 18 рублей».
«Нововведение стоимости проезда в автобусах! Праздник к нам приходит», - поделился автор.
Подписчики заявили с огорчением, что уже готовы к худшему, к проезду по 25 рублей.
По словам Егора Цветкова, скоро будут цены в городском транспорте, как в Москве, по 55 рублей.
«В Москве нет з/п 12 тыс рублей, поэтому не сравнивайте», - заметила Татьяна Ковалева.
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