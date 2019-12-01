Брянская «Чистая планета» участвует в форуме «Частные операторы коммунальной инфраструктуры»

10 декабря в Москве при поддержке Минстроя России и ППК «РЭО» проходит общероссийский форум «Частные операторы коммунальной инфраструктуры», в нем принимает участие генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

По словам Чашникова, участие в таких мероприятиях необходимо, поскольку дискуссии и отраслевые секции направлены на обмен опытом, разбор реализуемых проектов, анализ ошибок, которые допускают их участники.

«Ведущие специалисты в области коммунальной сферы рассказывают о наиболее эффективных технологических решениях, а специалисты ФАС о судебной практике. Все это – очень важно в нашей работе», - сообщил Владимир Чашников и добавил, что полезную информацию получил на открытом совещании ППК «РЭО». Рассматривались не только механизмы финансирования и меры поддержки проектов в сфере обращения с отходами, но и обсудили новую логистику и инфраструктуру в регионах России, создание федеральной территориальной схемы обращения с мусором и изменения отрасли по обращению с ТКО.