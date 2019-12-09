Шокирующая ситуация в Выгоничах попала в объектив

Болото вместо дороги образовалось в поселке Выгоничи после ремонта водопровода, такая информация появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» 10 декабря.

Речь идет об улице Кирова, именно там проезжая часть превратилась в настоящую трясину.

По словам автора публикации, коммунальщики закончили работы еще месяц назад, дорогу обещали засыпать, но воз и ныне там.

«Как водить детей в сад и школу? Как проехать скорой? Проваливается нога в грязь по щиколотку!» - спросил автор у подписчиков.

Брянец Павел Четвериков порекомендовал для решения проблемы написать заявку на сайте администрации, а также пожаловаться губернатору.