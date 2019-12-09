Жители Брянска могут побывать в гостях у зубров

Заповедник «Брянский лес» проводит четырехчасовые пешеходно-автомобильные экскурсии «К зубрам».

По словам сотрудников заказника, животных будут подкармливать в местах проезда туристов.

Подобное мероприятие проводится с октября по апрель на кордоне Пролетарский.

«Вероятность встретить зубров там в это время очень высока. И попутно – познакомиться и с историей заповедника, с его территорией, с работающими здесь людьми», - сообщают работники заповедника.

Зарегистрироваться на экскурсию можно на сайте «Брянского леса».

Ограничение по возрасту – 6 +.