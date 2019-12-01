В поселке Мичуринское студента под окнами ожидал «сюрприз»

Брянская полиция задержала троих жителей Клетнянского района, которые подозреваются в угоне автомобиля.

По части 2 статьи 166 УК РФ задержанным грозит до семи лет заключения.

Согласно версии расследования, 19-летний студент, временно проживающий в Мичуринском, припарковал «Ладу» во дворе общежития. Утром машина пропала.

Запись с камеры видеонаблюдения показала, что четверо злоумышленников ночью разбили окна транспорта и уехали на нем.

Похищенное авто сотрудники ГИБДД обнаружили в тот же день около поселка Свень. В салоне находились трое парней 25, 27 и 24 лет. По их словам, накануне они отмечали день рождения одного из друзей в Брянске. В поселок прибыли к знакомой, однако ее не оказалось дома, тогда они решили развеяться и поехали на угнанной машине в Курскую область.

Через время нашли документы владельца машины, выяснилось, он – их земляк. В итоге подозреваемые решили вернуть ему транспорт.