Брянец пожаловался на плохое освещение на Бежицкой

Житель Брянска выразил свое недовольство насчет плохого освещения на дороге по улице Бежицкой, информация опубликована в местном паблике соцсети «ВКонтакте» 11 декабря.

Горожанин Григорий Кропатов говорит, на дорогах областного центра не хватает света, фонари – тусклые, желтые; езда в темное время суток превращается в кошмар.

«На фото - перекрёсток возле «Бум-сити», но особенно проблема освещения видна на участке дороги по улице Бежицкой - от 20 школы и до 4 больницы», - утверждает брянец.