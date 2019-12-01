На «Брянске-2» поставили елку

К новогодним праздникам в каждом районе областного центра ставят новогодние деревья, в основном это искусственные современные конструкции с иллюминациями, однако в некоторых уголках отдается предпочтение натуральным елям, как, к примеру, на втором Брянске.

«На втором Брянске уже ёлку ставят», - поделилась автор публикации Милена Куниченкова.

Подписчики одного из пабликов соцсети говорят, что рубить натуральные деревья ради торжества – это варварство, равнодушное отношение к окружающей природе.

«Пусть ёлочки в лесах растут», - уверен Сергей Чумаков.