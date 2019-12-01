Чиновникам из Сельцо досталось за нарушение прав сироты

Прокуратура Сельцо проверила, насколько соблюдаются жилищные права детей-сирот, и обнаружила нарушения.

Как выяснилось, 23-летней сироте в октябре 2018 года согласно договору найма специализированного жилого помещения предоставили двухкомнатную квартиру, которая не соответствовала санитарным и техническим требованиям.

Проверка показала, что в газовые плита и колонка находятся в неисправном состоянии, срок эксплуатации их давно истек. Кроме этого, в зале не работают розетка и выключатель, электропровода в комнате и коридоре не защищены. На стеклах окон и балконной двери трещины. В коридоре поврежден пол, туалете надо провести ремонт сантехники.

«В момент предоставления жилья за предыдущим нанимателем числилась задолженность по оплате коммунальных услуг свыше 1700 рублей, которая не погашена до настоящего времени», - сообщила пресс-служба прокуратуры.

Прокурор потребовал устранить нарушения и внес на главу администрации Сельцо представление.