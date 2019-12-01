В Комаричах образовались свалки

Прокуратура Комаричского района проверила, насколько исполняется закон об отходах производства и потребления, и обнаружила нарушения.

Выяснилось, что на территории Лопандинского, Быховского и Аркинского сельских поселений не ведется работа по созданию мест сбора твердых коммунальных отходов. В итоге на этих территориях образовались свалки.

Для устранения нарушений прокурор направил в суд 15 исковых заявлений на органы местного самоуправления.