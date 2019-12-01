Продавцы брянских магазинов попали в добровольное рабство

Руководство брянских магазинов устраивает для своих работников добровольное рабство, полностью игнорируя гигиену труда и профильный кодекс.

По словам одной из продавщиц, владельцы супермаркетов и других магазинов создают для сотрудников каторжные условия, работать приходится по 16-18 часов в сутки с перерывом в 30 минут. Во многих компаниях после нечеловеческой смены положено оставаться еще и на учет.

Некоторые работодатели вводят штрафы за недостачу при зарплате от 15 до 25 тыс рублей, сообщил сайт

«Брянские новости». С каждым днем, по словам сотрудницы маазина, в областном центре становится все меньше желающих работать кассирами, продавцами.