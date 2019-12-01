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Брянцу омрачил настроение хлеб с живым «сюрпризом»

Опубликовано Сегодня, 09:21

Хлеб со странной начинкой испортил настроение жителю Мглина, информация об этом появилась 12 декабря в соцсети «ВКонтакте».

Автор публикации утверждает, что купил продукт в местном магазине. То, что в нем находится живой «сюрприз» - таракан – заметил лишь дома.

«Это не изюм, а таракан», - поделился мужчина.

Многие подписчики порекомендовали отнести хлеб обратно.

Напомним, в брянских магазинах продают багеты с живой «приправой».

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