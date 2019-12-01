В брянском суде продолжат рассмотрение дела ТРЦ Тимошковых
12 декабря в Арбитражном суде Брянщины пройдет очередное заседание по делу ТРЦ Тимошковых.
Информация появилась на сайте «Наш Брянск».
Здание, по результатам недавно проведенной экспертизы, является безопасным. До этого дело уже два раза рассматривал Арбитражный суд. Пока окончательное решение не приняли.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи В Брянском УФАС России состоялся семинар и брифинг об особенностях размещения рекламы в культурно-просветительских организациях
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Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
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