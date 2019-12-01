Жителям Брянска хотят испортить жизнь сомнительной икрой

Сотрудники Россельхознадзора Брянской области нашли в интернете публикации о торговле красной икрой лосося.

Как сообщили в профильном управлении, продукт без соответствующих ветеринарных документов, которые подтверждают безопасность товара, предлагали частные фирмы. Кроме этого, у них не было деклараций о соответствии.

«Анализ государственной информационной системы прослеживаемости и сертификации «Меркурий» также не подтвердил официальных поставок данной продукции лицам, подававшим объявления», - объяснили в профильном ведомстве.

В связи с этим жителей Брянск и области порекомендовали не приобретать подобную икру, поскольку она может быть опасной для здоровья.