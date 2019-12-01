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Около ДК БМЗ в Брянске приводят в порядок монумент вождю пролетариата

Опубликовано Сегодня, 12:07

В Бежице, около Дворца культуры БМЗ, начали реконструировать памятник Ленину.

Информация об этом появилась в местном паблике соцсети «ВКонтакте» 12 декабря.

По всей видимости, говорят брянцы, в городе решили, что около отремонтированного ДК должен быть отреконструированный монумент.

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