Брянцев возмутила свалка на месте санатория

Фотографии руин со свалкой на месте брянского санатория всполошили соцсети, информация появилась 12 декабря в местном паблике.

Горожанка Евгения Терешина говорит, еще 10 лет назад в «Лесной поляне» от силикатного завода отдыхала детвора, теперь остались горы мусора.

По словам брянца Артема Савосты, еще четыре года тому на объекте затеяли ремонт крыши, потом все бросили.

«Хозяина нет хорошего», - прокомментировал Артем.

Подписчики утверждают, что остались только хорошие воспоминания из детства об этом месте.

«Мы, отдыхали там ни один год. Классная база отдыха была. Воспитатели, душевные люди, всегда знали, чем занять детей», - поделилась Наталия Степанова.