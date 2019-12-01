На Бежицкой в Брянске пешеходов и водителей ожидает опасность

Улица Бежицкая стала опасной для автомобилистов и пешеходов, все дело - в смертельных переходах, такая информация появилась в местном паблике соцети «ВКонтакте» 12 декабря.

Автор публикации утверждает, виноват яркий знак с желтой рамкой, который смещает внимание от возможного пешехода.

«В данном сумраке человека почти не видно, и скорость водителей ничего не ограничивает», - поделился брянец и добавил, что необходимо обезопасить горожан несколькими способами: установить «лежачих полицейских» и осветить переходы.