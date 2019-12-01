В Фокинке образовалась «мусорная достопримечательность»

Территорию около школы №57 на Московском проспекте не узнать, ее превратили в настоящую свалку.

Информацией поделился один из местных жителей 12 декабря.

По словам брянцев, от этого места постоянно разносятся неприятные ароматы, но самое страшное не запах, а антисанитария.

Горожане насчет ситуации написали не один десяток заявлений в профильные службы, дошли до райадминистрации и природоохранной прокуратуры.

Напомним, остановку в Бежице превратили в мусорку.