В Фокинке двоих работодателей наказали штрафом за объявления на сайте вакансий

Прокуратура Фокинского района проверила, насколько соблюдается закон о занятости населения, и обнаружила нарушения.

Во время проверки выяснилось, что руководители двух фирм в ноябре 2019 года разместили на сайте HeadHunter объявления о работе, однако в центр занятости информацию о потребности в сотрудниках не предоставили, тем самым нарушили федеральный закон.

На директоров компаний внесли представления. Кроме этого, прокурор инициировал привлечение их к административной ответственности по ст.19.7 КоАП РФ «Непредставление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности».

Напомним, брянская фирма «Снежка-Новоселки» задолжала около 3 млн рублей.