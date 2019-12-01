Жительницу Брянска расстроили «ужасы» в салоне такси

Неаккуратная водитель одного из брянских такси вызвала негодование у жительницы областного центра, информация появилась в местном паблике соцсети «ВКонтакте».

После поездки в грязном автомобиле у дамы остались весьма неприятные впечатления. Несмотря на то, что за рулем была женщина – заметила автор публикации – а значит, это должно предполагать изначальную чистоту и аккуратность – машина просто обросла мусором. Кроме этого, в салоне – заверила женщина – невозможно находиться, поскольку пахнет селедкой.

«Ухоженность превыше всего - как машины, так и себя! Есть водители, к которым приятно садиться в транспорт», - поделилась горожанка.