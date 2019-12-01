Брянская «Чистая планета» поделится опытом «реформы чистоты»

С 16 по 18 декабря в Москве пройдет международный форум-выставка «Чистая страна», на мероприятие пригласили оператора по обращению с ТКО Брянской области «Чистая планета».

Проект проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России, Минстроя РФ, ППК «РЭО» и ассоциации «Чистая страна». Место для мероприятия выбрали в технопарке «Сколково». Планируется участием несколько тысяч человек.

Брянский оператор по обращению с ТКО поделиться опытом «реформы чистоты» с коллегами из других регионов.

Международный форум при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России, Минстроя России, ППК «РЭО» и ассоциации «Чистая страна», а также национального проекта «Экология» пройдет в Москве 16-18 декабря в технопарке «Сколково» и соберет на своей площадке несколько тысяч участников.

По словам Владимира Чашникова, гендиректора «Чистой планеты», это все стало возможным благодаря губернатору Брянщины Александру Богомазу, который лично контролировал деятельность оператора.

«Направлял и вдохновлял АО «Чистую планету» на достижение лучших результатов из возможных», - уверен Чашников.