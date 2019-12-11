Брянцам около дворца имени Гагарина подготовили сюрприз

12 декабря в Брянске около Дворца детского и юношеского творчества имени Гагарина установили новогоднюю инсталляцию, информация об этом появилась в местном паблике соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о ярких сказочных санях Деда Мороза.

«Жаль, что снега нет», - написал автор публикации.

Некоторые брянцы заметили, что отсутствие снега – это тоже хорошо, хуже, когда на улице слякоть и «каша».