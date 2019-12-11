В Стародубе у ребенка случилась истерика из-за пирожного с «усами»

Жительница Стародуба пожаловалась в местном паблике соцсети «ВКонтакте» на кондитерское изделие, из-за которого у ее ребенка случилась истерика.

Речь идет о пирожном с живым тараканом. По словам автора публикации Евгении Юричевой, продукт с «сюрпризом» купили в одном из магазинов райцентра.

«Наша бабушка принесла из общепита пирожные для внуков, вот кого мы там обнаружили!» - поделилась Евгения.

Подписчики, увидев ситуацию, порекомендовали отнести изделие обратно, а затем написать жалобу в профильную инстанцию.

«Тут не то, что ребенок заплачет, взрослому станет плохо», - прокомментировала Ирина Пономаренко.

«Дорогие бабушки, мамочки, пеките внукам пироги, булочки, пирожное дома своими руками! Давно пора к этому вернуться. Пожалейте своих деток!» - посоветовала Ирина Бондарева.