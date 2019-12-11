Жители Унечи остались без газа

Вторые сутки сидят без газа жители Унечи, информация об этом появилась в местном паблике соцсети «ВКонтакте».

Речь идет об отсутствии голубого топлива во втором подъезде дома №10 по улице Горького.

По словам автора поста, во многих квартирах живут обычные рабочие, пожилые люди, немело семей с детьми – все они остались без горячей воды и еды.

Причина, говорит очевидец, в том, что не во всех квартирах провели техобслуживание.

Жильцы уверены, что у газовой службы такой метод влияния на тех, кто не оплатил услугу газоснабжения.

В течение двух дней жители Унечи были во многих профильных службах , но газа до сих пор нет.