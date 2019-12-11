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В Дятькове водитель такси защитил девушку от бандитов

Опубликовано Сегодня, 10:22

Неприятная история с счастливым финалом произошла в Дятькове с участием молодой дамы, водителя такси и малолетних бандитов.

Информация об этом появилась 12 декабря в местном паблике соцсети «ВКонтакте».

Жительница Дятькова возвращалась с работы в час ночи. На нее напали несовершеннолетние подростки. К счастью, неподалеку находился таксист, который защитил пострадавшую, а потом отвез домой, не взяв денег.

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