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Брянские спасатели предотвратили трагедию на Десне

Опубликовано Сегодня, 11:47

Сотрудники пожарно-спасательной части №1 Брянской области, инспекторы пожаротушения, работник госинспекции по маломерным судам и полиция спасли двух детей на реке Десна.

Все началось с того, что дежурному МЧС позвонил местный житель и сообщил о бегающих ребятишках на неокрепшем льду. На место сразу же выехала подмога. Спасатели вывели учеников четвертого класса на берег, а потом отвезли по домам к родителям. С последними провели профилактическую беседу.

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