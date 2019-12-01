В Брянске заметили водителя-автохама чиновника

Очередное «автохамство» запечатлел на фотокамеру один из жителей Брянска 13 декабря, информация появилась в соцсети «ВКонтакте».

На снимке – иномарка черного цвета, а рядом автомобилист, который припарковал ее как попало, перегородив проезд другим машинам.

По словам свидетеля, по всей видимости, это водитель «царя», потому ему все позволено, а остальные пусть обходят.

Подписчики паблика активно обсудили ситуацию и попросили работников Госавтоинспекции наказать «автохама».