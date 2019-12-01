Брянцев ожидает облачная погода со снегом и дождем
Облачность, местами мокрый снег с дождем, а еще туман и гололед обещают в Брянской области в субботу, 14 декабря.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, ветер прогнозируется юго-восточный, скорость 6-11 метров в секунду.
Столбик термометра будет колебаться от -4 градусов до +1 ночью, днем от -3 до +2.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи В Брянском УФАС России состоялся семинар и брифинг об особенностях размещения рекламы в культурно-просветительских организациях
10 декабря 2019 года в помещении Брянского УФАС России состоялся семинар по проблемным вопросам, касающимся размещения рекламы в детских, образовательных организациях, театрах, цирках, музеях, домах и дворцах культуры, концертных и выставочных залах.
«Ростелеком» запускает для своих клиентов новую услугу «Ростелеком Книги» с доступом к ЛитРес, крупнейшему сервису электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Каталог насчитывает более 150 000 электронных книг. При первом подключении «Ростелеком» и ЛитРес дарят пользователю 14 дней бесплатного доступа.
В Брянском регионе МЖД на этой неделе будет работать передвижной выставочно-лекционный комплекс (ПВЛК) ОАО "РЖД", который пассажиры называют "поездом-музеем" или "музеем на колесах". В пятницу 13 декабря ПВЛК будет принимать посетителей на станции Жуковка, в субботу 14 декабря – на высокой платформе станции Брянск-Орловский.
17 декабря (вторник) в 10:15 В ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы энергокомпаний "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" в 2019 году и планам на 2020 год.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.