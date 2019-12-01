Брянцев ожидает облачная погода со снегом и дождем

Облачность, местами мокрый снег с дождем, а еще туман и гололед обещают в Брянской области в субботу, 14 декабря.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, ветер прогнозируется юго-восточный, скорость 6-11 метров в секунду.

Столбик термометра будет колебаться от -4 градусов до +1 ночью, днем от -3 до +2.