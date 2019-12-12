Жительница Брянска хотела продать маленькую дочь
Жителей России всполошила резонансная история торговли детьми с участием молодой матери из Брянской области.
Полиция узнала о том, что в Нижнем Новгороде многодетная мать пытается продать ребенка за полмиллиона рублей. По информации портала 365NEWS, благодаря этому вскрылся самый настоящий бизнес по торговле младенцами.
Как выяснилось, одной из клиенток «предприимчивой» дамы оказалась 22-летняя женщина из Брянска, которая оформила «липовые» документы, родила и продала новорожденную девочку. После этого она вернулась домой, вскоре вышла замуж, развелась, через год еще раз вступила в брак, кроме этого, у нее родилась еще одна дочь. Только спустя такое время жительницу Брянска разоблачили и завели уголовное дело.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи В Брянском УФАС России состоялся семинар и брифинг об особенностях размещения рекламы в культурно-просветительских организациях
10 декабря 2019 года в помещении Брянского УФАС России состоялся семинар по проблемным вопросам, касающимся размещения рекламы в детских, образовательных организациях, театрах, цирках, музеях, домах и дворцах культуры, концертных и выставочных залах.
«Ростелеком» запускает для своих клиентов новую услугу «Ростелеком Книги» с доступом к ЛитРес, крупнейшему сервису электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Каталог насчитывает более 150 000 электронных книг. При первом подключении «Ростелеком» и ЛитРес дарят пользователю 14 дней бесплатного доступа.
В Брянском регионе МЖД на этой неделе будет работать передвижной выставочно-лекционный комплекс (ПВЛК) ОАО "РЖД", который пассажиры называют "поездом-музеем" или "музеем на колесах". В пятницу 13 декабря ПВЛК будет принимать посетителей на станции Жуковка, в субботу 14 декабря – на высокой платформе станции Брянск-Орловский.
17 декабря (вторник) в 10:15 В ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы энергокомпаний "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" в 2019 году и планам на 2020 год.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.