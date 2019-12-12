Жительница Брянска хотела продать маленькую дочь

Жителей России всполошила резонансная история торговли детьми с участием молодой матери из Брянской области.

Полиция узнала о том, что в Нижнем Новгороде многодетная мать пытается продать ребенка за полмиллиона рублей. По информации портала 365NEWS, благодаря этому вскрылся самый настоящий бизнес по торговле младенцами.

Как выяснилось, одной из клиенток «предприимчивой» дамы оказалась 22-летняя женщина из Брянска, которая оформила «липовые» документы, родила и продала новорожденную девочку. После этого она вернулась домой, вскоре вышла замуж, развелась, через год еще раз вступила в брак, кроме этого, у нее родилась еще одна дочь. Только спустя такое время жительницу Брянска разоблачили и завели уголовное дело.