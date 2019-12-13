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Брянец просит за квартиру в Доме с часами 14 млн

Опубликовано Сегодня, 13:02

В областном центре продается пятикомнатная квартира в Доме с часами, владелец просит за нее 14 млн рублей.

Информация размещена на сайте Авито. В жилье пять комнат, также гостиная, отдельная столовая, большая кухня, несколько санитарных зон, в одной из них расположена финская сауна.

Квартира выполнена в сдержанном европейском стиле.

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