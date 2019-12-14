В Бежице машины превратились в лодки

Аномально теплая погода с дождем принесла в Брянск и область много воды, проезжие части превратились в реки, а автомобили – в лодки.

Больше всего проблем от дождей в Бежицком районе.

«В Брянске в Великой Бежице начался Всемирный декабрьский потоп!» - поделился автор публикации.

«Климат медленно меняется. Времена года сместились. Сентябрь начинает больше быть похожим на август. А декабрь на ноябрь. В январе, может, будет снег», - прокомментировал Виталий Сенчуров.

По словам синоптиков, в понедельник, 16 декабря, в регионе температура будет колебаться от +1 до +4 градусов по Цельсию. Прогнозируется мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный, южный, скорость – от 3,5 до 4,5 метров в секунду.