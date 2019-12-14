На улице Димитрова в Брянске жалуются на запах газа

Жители одного из домов Володарского района улицы Димитрова пожаловались на запах газа в подъезде, информация об этом появилась в местном паблике соцсети «ВКонтакте».

По словам автора публикации Алисы Егоровой, насчет ситуации звонили в службу по утечке, однако связаться с ними нереально.

«В службе 112 вызов приняли, но говорят, что вызовов огромное количество по городу, люди звонят с 8 утра», - поделилась Алиса и добавила, что спать надо с открытыми окнами, а в доме, ко всему прочему, холодные батареи.